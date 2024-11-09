В Іспанії після смертельної повені спалахнули протести

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Валенсії. Протести є відповіддю на те, як регіональна влада впоралася з руйнівними повенями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час останньої демонстрації через повені протестувальники заповнили центр Валенсії, вимагаючи відставки лідера регіонального уряду Карлоса Масона та скандуючи "Вбивці!".

"Наші руки заплямовані брудом, ваші - кров’ю", - написано на одному з банерів.

На знак протесту деякі демонстранти викинули брудні чоботи біля будівлі ради.

Мешканці постраждалих районів звинувачують Мейсона в тому, що він подав тривогу надто пізно, о 20:00 29 жовтня, коли вода вже залила багато прилеглих міст і сіл.

Натомість керівник Валенсії сказав, що він би подав тривогу раніше, якби влада була повідомлена про серйозність ситуації офіційним органом моніторингу води.

Зауважимо, що нещодавні повені забрали життя понад 220 людей під час одного з найстрашніших стихійних лих у Європі за десятиліття.