Испания заявила о готовности запустить COVID-паспорта уже в июне

В июне Испания будет готова использовать COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. Документ упростит пересечение границ в ЕС.

Запуск сертификата позволит вакцинированным, вылеченным от COVID-19 или лицам с отрицательными результатами тестов, легче передвигаться в пределах ЕС, где ограничения передвижения уже больше года негативно влияют на туристическую индустрию.

Еврокомиссия вскоре должна закончить работу над COVID-сертификатом, который может позволить гражданам легче путешествовать этим летом.

Напомним, министры иностранных дел ЕС 11 мая встретились в Брюсселе по введению "зеленых" сертификатов вакцинации против коронавируса. Однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС согласия пока не достигнуто.

В июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.