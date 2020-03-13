ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испания ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 16:55
Испания ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com Andrew Rochfort)

Вирусом в Испании заразились почти 3 тыс. человек

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Испании заразились почти 3 тысячи человек. От инфекции умерли 84 испанца.

Ранее вирус диагностировали у испанского министра по вопросам равенства Ирене Монтеро. На карантин также отправился ее соратник, вице-президент правительства Пабло Иглесиас. Также коронавирус обнаружили у члена Конгресса Испании и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита.

Из-за вспышки инфекции в Испании отменили футбольный чемпионат высшей лиги (La Liga).

Напомним, чрезвычайное положение из-за коронавируса уже ввели несколько европейских стран, в частности, Болгария, Чехия, Латвия и Эстония.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало воздержаться от поездок в 11 стран из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19. Среди них есть Испания.

Президент Бразилии заразился коронавирусом Коронавирус в Украине: что известно на данный момент
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь