Испания ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Иллюстративное фото (flickr.com Andrew Rochfort)

Вирусом в Испании заразились почти 3 тыс. человек

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Испании заразились почти 3 тысячи человек. От инфекции умерли 84 испанца.

Ранее вирус диагностировали у испанского министра по вопросам равенства Ирене Монтеро. На карантин также отправился ее соратник, вице-президент правительства Пабло Иглесиас. Также коронавирус обнаружили у члена Конгресса Испании и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита.

Из-за вспышки инфекции в Испании отменили футбольный чемпионат высшей лиги (La Liga).

Напомним, чрезвычайное положение из-за коронавируса уже ввели несколько европейских стран, в частности, Болгария, Чехия, Латвия и Эстония.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало воздержаться от поездок в 11 стран из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19. Среди них есть Испания.