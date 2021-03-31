Испания расширила применение вакцины от AstraZeneca

Перед этим в Испании, как и в ряде других стран, вакцину предлагали только людям 18-65 лет - из-за того, что сперва было недостаточно информации о ее воздействии на людей из старших возрастных групп.

Как сообщается, правительство таким образом решит проблему с "критическими работниками" в возрасте от 65 лет, поскольку они не могли привиться препаратом AstraZeneca, но и не входили в возрастные группы, для которых уже доступны вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Сейчас в Испании этими препаратами вакцинируют группу от 80 лет, следующие на очереди - люди в возрасте от 70 лет.

Также известно, что в стране в целом уже сделали 7,7 млн прививок. Обе дозы уже получили 2,6 млн человек. В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослых лиц из 47 млн населения страны до конца лета.