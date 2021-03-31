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Испания расширила применение вакцины от AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Испания решила расширить использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отныне в стране будут вакцинировать работников критической инфраструктуры, старше 65 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Перед этим в Испании, как и в ряде других стран, вакцину предлагали только людям 18-65 лет - из-за того, что сперва было недостаточно информации о ее воздействии на людей из старших возрастных групп.

Как сообщается, правительство таким образом решит проблему с "критическими работниками" в возрасте от 65 лет, поскольку они не могли привиться препаратом AstraZeneca, но и не входили в возрастные группы, для которых уже доступны вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Сейчас в Испании этими препаратами вакцинируют группу от 80 лет, следующие на очереди - люди в возрасте от 70 лет.

Также известно, что в стране в целом уже сделали 7,7 млн прививок. Обе дозы уже получили 2,6 млн человек. В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослых лиц из 47 млн населения страны до конца лета.

Напомним, ранее министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступило в силу 31 марта.

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