Испания поддерживает введение "паспортов вакцинации" в ЕС

Испания поддерживает инициативу введения "паспортов вакцинации" в Европейском союзе. Министр туризма страны Рейес Марото заявила, что это будет способствовать восстановлению передвижения.

Об этом сообщает lavanguardia.com.

Отметим, инициатива принадлежит властям Греции. Согласно их предложению, еще до начала туристического сезона в ЕС нужно ввести единый цифровой сертификат прививки, чтобы дать привившимся возможность свободно путешествовать.



"Испания призывает международные организации установить общие протоколы, гарантирующие безопасное путешествие... Это хорошая новость как демонстрация нашего многостороннего компромисса. Это могло бы способствовать восстановлению передвижения на европейском уровне", - заявила испанский министр.

Однако правительства Франции и Румынии уже выступили против такого решения.

Напомним, Совет Европы обсудит вопрос введения сертификатов о вакцинации против коронавируса. Заседание пройдет в четверг, 21 января.

В ЕС считают, что начало вакцинации открывает дискуссию о введении соответственных сертификатов.

Как писало РБК-Украина, глава Евросовета Шарль Мишель выступил за проведение дебатов про сертификаты о вакцинации против коронавируса в странах ЕС. В то же время он видит опасность в слишком быстром введении такой меры.

При этом во Всемирной организации здравоохранения пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.