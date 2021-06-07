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Испания открывает границы для вакцинированных туристов

Автор: Артур Родивилов

Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира. Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения.

Об этом заявило правительство в Мадриде, передает DW.

Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77%.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов.

РБК-Украина писало, что Швейцария начнет распространение COVID-сертификатов на следующей неделе.

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