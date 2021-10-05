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Испания одобрила бустерную вакцинацию среди людей старше 70 лет

Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения приняло решение утвердить ревакцинацию среди людей старше 70 лет. В стране будут прививать третьей дозой вакцин Pfizer и Moderna.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня в Испании полный курс вакцинации прошли около 78% населения. В частности, повторная прививка разрешена через шесть месяцев после получения второй дозы препарата.

Компания касаемо введенния бустеров начнется уже в конце октября.

Отмечается, что в стране разрешена ревакцинация среди лиц больных онко, жителей домов для пожилых лиц и других уязвимых групп.

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ИспанияКоронавирусВакцинация