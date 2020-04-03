Испания обошла Италию по числу заражений, за сутки еще более 900 умерших

Иллюстративное фото (УНИАН)

Число умерших от коронавируса в Испании почти достигло 11 тысяч

С начала пандемии коронавируса Испания впервые обошла Италию по числу зараженных. Об этом сообщает испанский вещатель RTVE.

Сообщается, что за минувшие сутки число зараженных до 117 710, что на 7 500 случаев больше чем вчера. В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

По данным Министерства здравоохранения Испании, только за последние сутки умерли 932 человека. Всего число жертв COVID-19 в стране достигло почти 11 тысяч. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии с начала пандемии умерли более тысячи человек. Кроме того, Германия обошла Китай по количеству случаев коронавируса и теперь занимает четвертое место в мире. Больше зараженных лишь в Испании, Италии и США. Всего в мире зафиксировано более миллиона зараженных.

В связи с тяжелой ситуацией Европейский союз рассматривает продление срока закрытия границ. В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о переговорах между странами-участницами ЕС о том, как действовать после Пасхи.