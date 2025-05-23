Іспанія надала Україні офіційну інформацію щодо вбивства Портнова, - Сибіга

Убивство Портнова

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді невідомий застрелив екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. Це сталося після того, як Портнов відвів до школи двох доньок.

За попередніми даними, зловмисник вистрілив дев'ять разів. При цьому до вбивства може бути причетний не тільки стрілець, але ще й два спільники.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ України, посольство України взяло справу на особистий контроль.

Поліція продовжує розслідування і розшукує зловмисників.

Зокрема, іспанська поліція вважає, що вбивство Портнова в Мадриді має ознаки ретельно спланованого і замовного.

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