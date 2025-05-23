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Іспанія надала Україні офіційну інформацію щодо вбивства Портнова, - Сибіга

П'ятниця 23 травня 2025 21:37
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Іспанія надала Україні офіційну інформацію щодо вбивства Портнова, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ України отримало від Іспанії офіційну інформацію щодо вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

За його словами, іспанська сторона надала "офіційну формальну інформацію" щодо вбивства Портнова, адже той був громадянином України.

"Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими, маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства. Відповідно, МЗС повідомило всі причетні органи для подальшого реагування", - зазначив Сибіга.

Убивство Портнова

Нагадаємо, 21 травня у Мадриді невідомий застрелив екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. Це сталося після того, як Портнов відвів до школи двох доньок.

За попередніми даними, зловмисник вистрілив дев'ять разів. При цьому до вбивства може бути причетний не тільки стрілець, але ще й два спільники.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ України, посольство України взяло справу на особистий контроль.

Поліція продовжує розслідування і розшукує зловмисників.

Зокрема, іспанська поліція вважає, що вбивство Портнова в Мадриді має ознаки ретельно спланованого і замовного.

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Андрій Портнов МЗС України Іспанія Андрій Сибіга
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