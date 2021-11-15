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Испания начала тестировать собственную вакцину от COVID

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что фармацевтическая группа Hipra начнет тестировать вакцину от коронавируса испанского производства. Разрешение на испытания дало испанское агентство по лекарственным средствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Санчеса, Hipra проведет испытание на добровольцах в 10 больницах по всей Испании.

При этом премьер охарактеризовал разработку отечественной вакцины как "выдающуюся новость". Он также добавил, что правительство выделило на разработку вакцины грант в размере 15 млн евро.

Фармацевтическая лаборатория Hipra, которая в основном занимается исследованиями и производством ветеринарных вакцин, работает над двумя вакцинами. Первая основана на той же технологии передачи РНК, что и в препаратах, сделанных Pfizer и Moderna, а вторая, которая только что получила одобрение для испытания, использует рекомбинантный белок, подобный белку американского производителя лекарств Novavax.

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ИспанияВакцина от коронавируса