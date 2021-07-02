Испания имеет хорошие шансы обыграть Швейцарию, - букмекеры

Швейцария и Испания играли в 1/8 финала экстра-тайм, а швейцарцам даже пришлось бить послематчевые пенальти. Но в их случае результат выдался сенсационным - они выбили действующего чемпиона мира и одного из фаворитов Евро Францию. Более того, значимости добавил и тот факт, что Швейцария под конец основного времени отыгралась со счета 1:3. Победа, безусловно, историческая.

Испания же, наоборот, решала проблемы в статусе фаворита поединка с Хорватией. Комфортно ведя в счете, испанцы пропустили два гола в концовке (счет тоже стал 3:3), но в дополнительное время они собрались и забили два решающих гола, которые вывели их дальше. Хоть Испания и считается серьезным фаворитом, уверенно говорить, что они пройдут дальше, нельзя. Их игра на евро не впечатляла до сих пор.

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Матч Швейцария - Испания начнется в 19:00. Трансляция - телеканал "Футбол 1". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.