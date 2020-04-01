В Испании заразились три члена комитета по борьбе с коронавирусом

В Испании трое из пяти членов технического комитета по борьбе с коронавирусом заражены COVID-19. Об этом сообщает El Correo.

По словам главного комиссара Национальной полиции Хосе Гарсия Молина, заместитель главы полиции Хосе Анхель Гонсалес получил положительный результат теста на коронавирус.

Положительный диагноз также был поставлен замглаве Гражданской гвардии Лаурентино Сенье и директору координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симону.

Отметим, что всего в техническом комитете находятся представители пяти ведомств - Министерства здравоохранения, Национальной полиции, Гражданской Гвардии, Вооруженных сил, Министерства транспорта.

В заседаниях комитета и пресс-конференциях в режиме онлайн участвуют другие представители ведомств вместо заболевших.

Напомним, Испания стала третьей страной после Соединенных Штатов и Италии, которая перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране умерли 9 053 человека, за последние сутки - 864. Полностью выздоровели 22 647 человек.

Кроме того, власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране. На две недели закрываются предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.