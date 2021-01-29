В Испании выявили первый случай заражения "африканским" штаммом COVID

В Испании подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заражение обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из ЮАР.

Об этом сообщают органы здравоохранения испанского региона Галисия.

Отмечается, что заражение новым штаммом коронавируса выявили

Ранее органы здравоохранения Испании обнаружили 300 подтвержденных случаев "британского" штамма и предположили, что к марту он может стать доминирующим в стране.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что "африканский" штамм коронавируса выявили в 31 стране. При этом 70 стран подтвердили заражение "британским" штаммом COVID.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса, в том числе и "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.