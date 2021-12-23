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В Испании вводят комендантский час и ужесточают ограничения из-за COVID

Автор: Валерия Полищук

Власти испанской Каталонии приняли решение снова ввести комендантский час. Таким образом, власти планируют уменьшить количество больных COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Каталония станет первым испанским регионом, который восстановит ночной комендантский час в ответ на резкое увеличение случаев инфекций, вызванное штаммом "Омикрон".

Ранее в этом месяце региональное правительство Каталонии обратилось в суд с просьбой утвердить ночной комендантский час с 1:00 до 6:00 утра в районах, где уровень заболеваемости превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей.

Также было запрошено разрешение на закрытие ночных клубов, ограничение пропускной способности закрытых ресторанов на 50%, а спортивных залов и театров - на 70%. Эти меры начнут действовать в пятницу и продлятся 15 дней, что повлияет на большинство новогодних праздников.

Суд заявил, что меры были "пропорциональными" и обеспечили баланс между "ограниченным ограничением прав" и "защитой индивидуального и общественного здоровья".

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