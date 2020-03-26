В Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса

Впервые за неделю смертность от коронавируса в Испании снизилась. Об этом пишет испанское издание El Pais.

Сообщается, что за минувшие сутки в Испании умерли 655 зараженных, а с начала эпидемии зафиксировано 4089 смертей. При этом число зараженных превысило 56 тысяч, суточный прирост составил более 8,5 тыс.

Напомним, за сутки до этого в Испании от коронавируса умерли 738 человек. Таким образом, статистика за 25 марта показывает, что в стране впервые за неделю сократилась смертность.

Ранее сообщалось, что в стране продлили чрезвычайное положение до 12 апреля. Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса.

Режим чрезвычайного положения заключается в ограничении поездок внутри страны. В Испании закрыты школы и университеты. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Все полицейские силы, в том числе в автономиях, напрямую подчиняются Министерству внутренних дел Испании. Армия приведена в состояние готовности к действию при необходимости.