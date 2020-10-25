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В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз за год. Оно позволит вводить ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает RTVE.

Чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем должно отдельно продлеваться. СМИ утверждают, что в правительстве хотят оставить его до апреля 2021 года.

Документ не содержит большого количества ограничений на общенациональном уровне. Главной его задачей является легализация различных мер со стороны властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации.

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На этой неделе власти местные власти просили правительство вернуть чрезвычайное положение. Оно позволит им, среди прочего, вводить коммендантский час в ночное время - с 23 до 6:00.

Впервые чрезвычайное положение из-за коронавируса в Испании действовало с марта по июнь.

Ранее ограничения уже ввели в Мадриде. Также несколько регионов Испании 19 октября, усилили карантинные ограничения. Там ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Напомним, глава испанского правительства Педро Санчес заявлял, что за время пандемии в стране коронавирусом заразились 3 миллиона человек. Этот вывод сделан по исследованиям на антитела.

Официально в Испании более 1,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В Европе кроме Испании более миллиона случаев только во Франции.

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