В Испании вновь самый большой прирост случаев заражения COVID за сутки

Фото: медик в испанской больнице (EFA)

В Испании за последние сутки зафиксировали 40 197 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный суточный прирост в стране.

Об этом сообщает RTVE.

Всего за период пандемии в Испании зафиксировали 2 211 967 случаев заражения. Также в стране умерли 53 314 человек, 235 из которых за последние сутки.

В Испании за неделю во второй раз достигается антирекордный показатель заболеваемости. 13 января сообщалось о более 39 тысячах случаев заражения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии туристических коридоров со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

Также, правительство Италии продлило карантин в связи с коронавирусом. Различные ограничения продлили на разные даты.

Кроме этого, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.