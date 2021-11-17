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В Испании третью прививку от COVID будут предлагать медикам и лицам старше 60 лет

Автор: Валерия Полищук

Правительство Испании приняло решение предоставлять третью прививку от коронавируса гражданам страны. Бустерную прививку получат лица в возрасте от 60 до 69 лет и медицинские работники.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

С 5 октября в Испании дополнительную дозу вакцины начали получать лица старше 70 лет и люди, проживающие в домах престарелых.

Так, дополнительную прививку около двух миллионов человек, привитых однодозовой вакциной Janssen. Также прививку получат 5,2 млн человек старше 60 лет и 1,7 миллиона работников здравоохранения и социального обеспечения.

В целом, третья доза уже рекомендована примерно 16 миллионам человек, что составляет чуть более трети всего населения Испании.

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ВакцинацияИспания