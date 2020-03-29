В Испании за сутки жертвами коронавируса стали более 800 человек

В Испании за минувшие сутки, 28 марта, жертвами коронавируса стали более 800 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным испанских органов власти, от заболевания коронавирусом уже умерли 6 528 человек. За последние сутки в стране насчитали 838 новых летальных случаев вследствие COVID-19.

Также за минувшие сутки в Испании выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. По состоянию на утро 29 марта коронавирус подтвердили у 78 797 случаях, что на 6 тысяч превышает показатель предыдущих суток.

Согласно данным Университета Хопкинса, по количеству инфицированных Испания занимает 4 место среди стран со вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что количество смертей от коронавируса в мире сегодня превысило 30 тысяч. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании и Китае.

Также РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки количество смертей от коронавируса превысило 2 тысячи. Количество подтвержденных случаев в США превысило 117 тысяч.