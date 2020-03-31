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В Испании за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:10
В Испании за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Всего от коронавируса в Испании умерли более 8 тысяч человек

В Испании за прошлые сутки, 30 марта, скончались от коронавируса 849 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По данным местного Министерства здравоохранения, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 189 человек умерли, 19 259 пациентов вылечились.

Всего за последние сутки в Испании подтвердили 9222 новых случая заболевания.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19. На две недели закрываются предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.

Кроме того, от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.

Также сообщалось, что руководство чемпионата Испании по футболу установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен. Это случится, если матчи не возобновятся 27 июня.

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