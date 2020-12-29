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В Испании создадут реестр отказавшихся прививаться от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании планирует начать ведение специальной картотеки с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной против COVID-19. Доступ к реестру получат все страны Европейского союза.

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Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в интервью телеканалу La Sexta.

"Будет создан реестр тех людей, которые отказались от предложенной вакцинации. Реестр будет передавать нашим европейским партнерам", - сказал он.

По словам министра, в реестр будет заноситься информация, по какой причине человек отказался от прививки. Он подчеркнул, что данный список не будет обнародован: его составят "с максимальным уважением к защите данных".

Напомним, 27 декабря в Европейском союзе началась массовая вакцинация от коронавируса.

Кроме того, в Испании заражение новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Британии. Кроме Великобритании новый вид коронавируса выявили в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 является более заразным. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны усилить контроль.

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