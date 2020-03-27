В Испании сообщили о новой вспышке смертей от коронавируса

За сутки от коронавируса в Испании скончались 769 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Общее число смертельных случаев в стране достигло 4858 человек.

По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.

В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, "Ледовый дворец" начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, разместили медицинские принадлежности и препараты.

Отметим, еще вчера в Испании заявили о первом за неделю снижении смертности от вируса. Похожая ситуация была в Италии - там тоже заявили об уменьшении числа жертв, после чего рост летальных случаев возобновился.

Также РБК-Украина сообщало, что большинство экспресс-тестов, которые Испания закупила у Китая, не работают надлежащим образом.