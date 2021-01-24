В Испании скандал из-за вакцинации вне очереди. Начальник генштаба ушел в отставку

В Испании разгорелся скандал из-за COVID-вакцинации. В связи с чем начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку.

Об этом сообщает The Guardian.

За день до отставки Вилларроя Министерство внутренних дел уволило подполковника, который, по данным внутреннего расследования, вакцинировался вне очереди.

Кроме заявленного подполковника, в несоблюдении порядка вакцинации подозреваются еще несколько военных чиновников. Не исключено, что серия отставок продолжится.

Напомним, в Испании планируют ввести специальную картотеку с именами людей, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны Европейского союза.

Кроме того, 27 декабря в Европейском союзе началась массовая вакцинация от коронавируса.