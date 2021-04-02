В Испании в шестой раз совершили нападение на офис левой партии

Огонь от смеси повредил внешний вид здания. Представители партии обвинили в нападении "правые элементы".

"Уличный терроризм ультраправых нас не испугает", - заявил в соцсетях лидер партии Пабло Иглесиас, который является кандидатом на региональных выборах в Мадриде 4 мая.

Полиция заявила, что после нападения, которое произошло рано утром в пятницу, арестов не проводилось.

Это был шестой раз нападения неизвестных на здание партии, заявил представитель Podemos.

Пабло Иглесиас также обнародовал на своей странице в Twitter видео нападения с камер наблюдений. На нем видно, как от зажигательной смеси загорается территория возле офиса.