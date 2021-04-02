В Испании в шестой раз совершили нападение на офис левой партии

Региональная ячейка левой партии "Унидас Подемос" (Unidas Podemos) в Картахене на юго-востоке Испании 2 апреля подверглась нападению. В здание офиса партии бросили коктейль Молотова.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение полиции.
Огонь от смеси повредил внешний вид здания. Представители партии обвинили в нападении "правые элементы".
"Уличный терроризм ультраправых нас не испугает", - заявил в соцсетях лидер партии Пабло Иглесиас, который является кандидатом на региональных выборах в Мадриде 4 мая.
Полиция заявила, что после нападения, которое произошло рано утром в пятницу, арестов не проводилось.
Это был шестой раз нападения неизвестных на здание партии, заявил представитель Podemos.
Пабло Иглесиас также обнародовал на своей странице в Twitter видео нападения с камер наблюдений. На нем видно, как от зажигательной смеси загорается территория возле офиса.
Напомним, в феврале 2021 года в Испании вспыхнули протесты. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорблении монархии и госинститутов.
В частности, в Барселоне акция протеста, начавшаяся после ареста рэпера, переросла в беспорядки. Протестующие начали забрасывать полицию камнями и разными предметами, строить баррикады и поджигать их.