В Испании произошло массовое отравление мясными продуктами

В испанской автономной области Андалусии более 80 человек отравились мясными продуктами, 56 из них госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Olive Press.

Сообщается, что среди инфицированных 15 беременных, 11 из которых находятся под наблюдением гинекологической службы. Большинство пострадавших от отравления находятся в Севилье.

Предполагается, что источником распространения бактерий мог стать мясной рулет компании Magrudis из Севильи. Все пострадавшие ели мясную продукцию компании.

Семейный бизнес Magrudis, работавший с 2013 года, прекратил производство 15 августа. В компании признали, что более 2 тыс. ее мясных продуктов были заражены листерией.

Отметим, листерия - бактерия, которая вызывает у здоровых людей легкую болезнь, но может быть смертельно опасной для людей с ослабленной иммунной системой. Симптомами заражения являются лихорадка, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Уганде после употребления зерновых культур умерли 2 человек. Еще 160 были госпитализированы. Зерновые культуры являлись гуманитарной помощью ООН.

Также сообщалось, что из-за лесных пожаров на Канарских островах, более 4 тыс. человек были эвакуированы. Пожар начался 18 августа на острове Гран-Канария.