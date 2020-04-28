ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании продолжается снижение смертей от COVID-19

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 13:50
В Испании продолжается снижение смертей от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

За прошлые сутки умерли на 30 человек меньше, чем днем ранее

В Испании за прошлые сутки зафиксировали 301 летальный случай от коронавируса COVID-19, что на 30 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Испании.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля в стране жертвами коронавируса стали 23 822 человека. Всего в стране 210 773 инфицированных COVID-19, из них 1308 случаев были подтверждены за прошлые сутки. Выздоровели 102 548 пациентов.

В понедельник в Испании зафиксировали скачек смертности от коронавируса. За 26 апреля в стране умерли 331 человек, тогда как днем ранее было лишь 288 летальных случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом COVID-19. Такой показатель является самым высоким в мире.

Отметим, что со 2 мая в Испании начинают ослаблять карантинные ограничения. В частности, будут разрешены прогулки, а также занятия спортом на улице.

Также сообщалось, что в Чехии зафиксировали наименьший суточный прирост новых случаев коронавируса с 13 марта. Так, за вчера заболели лишь 41 человек. В целом в стране 7449 инфицированных, 223 человека умерли, 2842 - вылечились.

Литва готовится возобновить авиасообщение в середине мая В КГГА презентовали план ослабления карантина
Новости Украины ИспанияпреступленияКоронавирус
News
On Top