В Испании продолжается снижение смертей от COVID-19

Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

За прошлые сутки умерли на 30 человек меньше, чем днем ранее

В Испании за прошлые сутки зафиксировали 301 летальный случай от коронавируса COVID-19, что на 30 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Испании.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля в стране жертвами коронавируса стали 23 822 человека. Всего в стране 210 773 инфицированных COVID-19, из них 1308 случаев были подтверждены за прошлые сутки. Выздоровели 102 548 пациентов.

В понедельник в Испании зафиксировали скачек смертности от коронавируса. За 26 апреля в стране умерли 331 человек, тогда как днем ранее было лишь 288 летальных случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом COVID-19. Такой показатель является самым высоким в мире.

Отметим, что со 2 мая в Испании начинают ослаблять карантинные ограничения. В частности, будут разрешены прогулки, а также занятия спортом на улице.

Также сообщалось, что в Чехии зафиксировали наименьший суточный прирост новых случаев коронавируса с 13 марта. Так, за вчера заболели лишь 41 человек. В целом в стране 7449 инфицированных, 223 человека умерли, 2842 - вылечились.