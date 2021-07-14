В Испании признали неконституционным режим ЧП, который ввели из-за COVID в 2020 году

Конституционный суд Испании в среду, 14 июля, признал неконституционным введение режима чрезвычайного положения в стране из-за COVID-19. Речь об указе испанского правительства от 14 марта 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Informacion.
Решение о признании неконституционным введения первого чрезвычайного положения в Испании было принято шестью голосами "за" и пятью голосами "против". Суд решил, что введенное правительством Педро Санчеса чрезвычайное положение слишком сильно ограничило основные права граждан.
Введенный в марте прошлого года режим ЧП в Испании ограничил права почти всех испанцев, закрыв их в своих домах, и остановив все, кроме основных, предприятия.
Напомним, в конце октября 2020 испанское правительство решило продлить действие чрезвычайного положения в Испании до мая 2021-му.