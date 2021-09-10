В Испании погиб огнеборец во время тушения лесного пожара

Пожар бушует в Испании с вечера среды. Известно, что пожарным удалось не допустить распространения огня на территорию парка, где прорастают ценные хвойные деревья. К ликвидации огня были привлечены до 400 пожарных, впрочем ситуацию осложняет сильный ветер.

Отмечается, что 44-летний пожарный погиб во время тушения огня, однако подробности его смерти до сих пор неизвестны.

В четвер ввечером огонь был локализован. Из-за лесного пожара покинуть свои дома были вынуждены почти 1000 человек.