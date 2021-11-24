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В Испании планируют ужесточить ограничения на фоне всплеска заболеваемости COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Власти испанской Каталонии планируют требовать подтверждения прививки от COVID-19 или отрицательный тест для посещения баров, ресторанов и стадионов. Другие регионы также настаивают на введении подобных ограничений, чтобы обуздать рост заболеваемости в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель регионального правительства Каталонии Патрисия Плая сообщила, что власти региона будут добиваться судебного одобрения применения COVID-пропусков, чтобы "снизить риск заражения и избежать перегрузки системы здравоохранения".

Поскольку обязательные COVID-пропуска некоторые рассматривают как нарушение фундаментальных гражданских свобод, это требует одобрения региональных судов Испании.

Каталония, богатый северо-восточный регион, фиксирует антирекорд за последние 14 дней - 183 случая заражения на 100 000 человек, что выше среднего в Испании - 132 случая на 100 000 человек. Этот показатель считается "высоким риском".

Загруженность коек интенсивной терапии пациентами с COVID-19 по всей стране в среднем составляет 5%, но в некоторых регионах, таких как Каталония и Арагон, этот показатель уже превышает 11%.

В регионе Наварра власти заявили, что будут ждать одобрения судом внедрения COVID-пропусков в ресторанах и ночных клубах на период рождественских праздников.

Власти заявили, что могут объявить чрезвычайное положение, если давление на медицинские учреждения усилится.

Ранее мы писали, что Испания начала тестировать собственную вакцину от COVID.

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