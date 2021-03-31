В Испании ожидают появления COVID-паспортов не позднее июня

Испания ожидает, что цифровые сертификаты вакцинации будут готовы не позднее июня. Страна выступает за их введение для восстановления туризма.

Об этом заявила 31 марта в интервью радио Onda Cero министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, передает Sky News .

В прошлом месяце лидеры ЕС договорились работать над сертификатами, чтобы запустить летом туристическую индустрию.

Во время интервью в среду министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая заявила, что сертификат о прививках будет хорошим инструментом для европейских граждан, и "если все будет хорошо, мы получим сертификат о прививках не позднее июня".

"В лучшем случае это может произойти в середине мая, но не позднее июня", - подчеркнула она.

При этом Лая отметила, что сейчас "не время путешествовать" и что чем больше будет ответственных людей сейчас, "тем больше у нас будет возможностей провести обычное лето".

Комментируя довольно медленное развертывание программы по вакцинации госпожа Лая сказала, что "если вакцины поступят", Испания сможет вводить их в рекордные сроки благодаря испанской национальной системе здравоохранения, которая "очень быстрая".