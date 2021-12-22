В Испании отменят карантин для привитых от COVID, вступавших в контакт с инфицированными

Комиссия по общественному здравоохранению пересмотрела на своем заседании карантинные рекомендации для вступавших в близкий контакт в текущих условиях высокой заболеваемости и широкого распространения варианта "Омикрон".

"Было решено, что людям, которые прошли полную вакцинацию и которые являются близкими контактами с положительным пациентом, не нужно будет соблюдать 10-дневный домашний карантин", - говорится в сообщении.

При этом данной категории лиц будет рекомендовано "максимально сократить свое социальное взаимодействие, скрупулезно соблюдать профилактические меры, такие как использование маски, и внимательно следить за возможным появлением симптомов".

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 5,5 млн случаев заражения, свыше 88,7 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.