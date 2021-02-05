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В Испании обнаружили случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Мадрид, Пятница 05 февраля 2021 19:48
В Испании обнаружили случай заражения бразильским штаммом коронавируса
Фото: ПЦР-тестирование (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Испании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. Случай выявлен в Мадриде.

Об этом сообщает Reuters.

Новый штамм обнаружили у 44-летнего мужчины, который прилетел в Мадрид 29 января. Его первоначальный ПЦР-тест был отрицательный, а тест на антиген после прибытия дал положительный результат. Позже ему провели еще один ПЦР-тест, который также оказался положительным.

Пока неизвестно, есть ли в Испании еще случаи заражения этой мутацией коронавируса.

Ранее сообщалось, что мутированные штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР выявили еще в 18 странах мира. Всего эти мутации вируса обнаружены уже в 121 стране.

Также, как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K. Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек.

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