В Испании неизвестный украл из медцентра и уничтожил готовые ПЦР-тесты на COVID

В испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.

Об этом сообщает ABC.

В медцентре объяснили, что неизвестный проник в заведение через окно. Они подтвердили исчезновение готовых тестов. Такие действия злоумышленника местные власти назвали актом вандализма.

"Помимо того, что это акт вандализма, который карается штрафом и наказанием, это полное и ненужное нападение на государственную собственность. Фактически, это сводит на нет тесты, которые могут решить, являются ли люди носителями вируса, парализовавшего все наше общество", - сообщили власти.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании планируют вести учет тех, кто откажется проходить вакцинацию против коронавируса.

Отметим, на прошлой неделе в Испании подтвердили первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании.

Также сообщалось, что два региона Испании усилили карантин на период праздников для предотвращения распространения COVID.