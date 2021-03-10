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В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы вновь открыть индустрию туризма страны. Его могут ввести к 19 мая.

Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото передает Ultima Hora.

"В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат", - заявила он.

Министр отметила, что власти работают над тем, чтобы создать "как можно скорее" паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.

Напомним, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива и чего ждать от нее украинцам читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.

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Новости Украины ИспаниявакцинацияКоронавируспаспорт
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