В Испании надеются начать вакцинацию от коронавируса в начале января

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране готовятся начать вакцинацию населения от коронавируса уже с 4 января. Ожидается, что Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от COVID-19 29 декабря.

Об этом сообщает El Pais.

По словам Илла, вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет происходить постепенно.

"У нас все готово для того, чтобы как только прибудут первые дозы, могла начинаться вакцинация - со всеми необходимыми гарантиями", - сказал он.

Отмечается, что правительство Испании нацелено на вакцинацию значительной части населения до середины 2021 года. Первыми ее получат жители домов для пожилых людей.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.

Также РБК-Украина писало, что в Польше в январе планируют начать бесплатную и добровольную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции. Вакцинировать смогут и иностранцев, которые имеют вида на временное или постоянное проживание в стране.