ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании медики составляют 20% больных COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 03:15
В Испании медики составляют 20% больных COVID-19
Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

Среди больных на коронавирус было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения

В Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости.

Отмечается, что это является самым высоким показателем в мире.

Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии среди больных - 10% медиков. В США этот показатель составляет 3%, в Китае - 3,8%.

По данным министерства здравоохранения Испании на пятницу, 24 апреля, из 219,7 тысяч больных коронавирусом было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения..

Причиной такого большого количества больных среди испанских медиков называют недостаток защитного оборудования.

Напомним, 24 апреля в Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности за месяц.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений с 2 мая. По словам испанского премьер, жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ будет издан Министерством здравоохранения Испании. Уже завтра дети один раз в день смогут выходить на улицу возле своего дома.

Из Турции паромом возвращаются более 90 украинцев Министр здравоохранения Израиля подал в отставку
Новости Украины КоронавирусИспания
News
On Top