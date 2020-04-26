В Испании медики составляют 20% больных COVID-19

Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

Среди больных на коронавирус было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения

В Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости.

Отмечается, что это является самым высоким показателем в мире.

Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии среди больных - 10% медиков. В США этот показатель составляет 3%, в Китае - 3,8%.

По данным министерства здравоохранения Испании на пятницу, 24 апреля, из 219,7 тысяч больных коронавирусом было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения..

Причиной такого большого количества больных среди испанских медиков называют недостаток защитного оборудования.

Напомним, 24 апреля в Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности за месяц.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений с 2 мая. По словам испанского премьер, жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ будет издан Министерством здравоохранения Испании. Уже завтра дети один раз в день смогут выходить на улицу возле своего дома.