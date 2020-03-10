В Испании коронавирусом заразились больше 1200 человек

Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, от инфекции умерли 28 граждан. Еще 74 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Чтобы минимизировать дальнейшее распространение вируса, Испания вводит дополнительные меры в стране. В частности, в Мадридском регионе и городах Витория и Лабастида в Стране Басков будут приостановлены все занятия в школах, детских садах и университетах. Сообщается, что данные ограничения вступят в силу с 11 марта и будут длиться 15 дней.

"Если это возможно, мы бы хотели, чтобы люди в этих районах работали дома, а компании проявляли гибкость в отношении рабочего времени. Также оставаться дома должны пожилые люди, а те, кто имеет хронические заболевания или серьезные патологии - должны ограничить свою деятельность", - заявил Илла.

Напомним, ранее из-за продолжающегося распространения коронавируса власти Италии расширили карантин на всю страну. Итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.

По состоянию на 10 февраля в Европейском регионе зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Италии - почти 10 тыс. человек.