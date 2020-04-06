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В Испании коронавирусом заразились более 19 тыс. медиков

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 15:48
В Испании коронавирусом заразились более 19 тыс. медиков
Иллюстративное фото (flickr)

Лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома

В Испании зафиксировали 19 400 случаев заражений коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает Ultima Hora.

Как сообщается, в Испании у 19 400 лиц подтвердили коронавирус, что составляет более 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии. По данным Минздрава Испании, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.

Также по их данным около 20% инфицированных медиков уже выздоровели.

Как отмечается, в Испании за сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.

Напомним, власти Испании приняли решение в ближайшее время ввести систему базового дохода для своих граждан, на ускорение которого повлияла пандемия коронавируса.

Также, за сутки коронавирусом в Испании инфицировались 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта. По данным Министерства здравоохранения, в понедельник общее количество заразившихся достигло 135 тыс. человек.

Кроме того, правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

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