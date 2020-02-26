В Испании коронавирусом заразились 11 человек

Общее количество инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в Испании увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание EWN.

В частности, сегодня подтвердился еще один случай заболевания. Сообщается, что инфицировался 22-летний мужчина из Каталонии, недавно вернувшийся из путешествия по Италии.

Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Также сегодня впервые коронавирус проявился в Греции и Бразилии. Почти все новые случаи были связаны с Италией, где несколько дней назад произошла вспышка вируса.

Напомним, в Италии уже подтвердили более 320 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Среди зараженных - 4 детей в возрасте от 4 до 15 лет.

В целом в Италии от коронавируса скончались 11 человек. Все они были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем.

Также РБК-Украина сообщало о первом случае смерти от инфекции во Франции. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.