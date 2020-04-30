В Испании от коронавируса умерли 268 человек за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число тех, кто выздоровел от болезни за последние сутки возросло до 3103

В Испании за сутки зарегистрировали 268 летальных случаев от коронавирусной инфекции, что является наименьшим суточным количеством в течение месяца. Об этом сообщает El Mundo.

Как сообщается, сейчас в Испании лабораторно подтверждено 213 435 случаев заражения коронавирусом, из них 24 543 человека умерли. Количество зафиксированных заражений за последние 24 часа составляет 816, а выздоровевших - 3103. В общем от вируса излечилось 112 050 человек.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Деэскалация в Испании будет происходить постепенно и скоординировано в четыре этапа-фазы с 4 мая, а каждая фаза продлится минимум две недели.

Кроме того, в Испании вчера за сутки зафиксировали 301 летальный случай от коронавируса COVID-19, что на 30 меньше, чем днем ранее.

РБК-Украина ранее сообщало, что от коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире. Больше всего тех, кто вылечился, зарегистрировано в США - 147 тыс.