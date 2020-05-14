В Испании инфицировались COVID-19 почти 230 тысяч человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде

В Испании инфицировались коронавирусом более 229 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 506 новых случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Сообщается, что количество жертв пандемии COVID-19 в Испании составило за последние сутки - 217 человек, всего погибли более 27,3 тысяч человек.

"Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде (65,6 тысяч человек) и Каталонии (55,4 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии", - говорится в сообщении.

Добавим, что количество людей, которые находятся на интенсивной терапии Минздрав Испании перестал публиковать.

Известно, что 143 374 человек полностью выздоровели.

Напомним, в Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тыс. людей, которые потеряли родственников в COVID-19. Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.

Как сообщало РБК-Украина, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сегодня мир борется с серьезной пандемией за 100 лет. При этом сообщается, что несмотря на пандемию COVID-19, в странах с низким уровнем дохода зафиксирован наибольший прирост продолжительности жизни. В целом, согласно опубликованной статистике ВОЗ за 2020 год, в мире наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения.

Автор: Виталина Благодатова