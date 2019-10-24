В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

В четверг, 24 октября, в Испании эксгумировали из мавзолея недалеко от Мадрида останки испанского диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщается, останки Франко были эксгумированы из мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" и перезахоронены на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио рядом с женой диктатора - Кармен Поло. На кладбище останки диктатора были доставлены вертолетом.

Отмечается, что Франко был похоронен в деревянном гробу, который в свою очередь поместили в цинковый гроб. Во время эксгумации были обнаружены признаки повреждения гробов, однако было принято решение не менять их для перезахоронения.

В церемонии перезахоронения принимали участие 22 членов семьи диктатора Франко, представителей государственных органов и работников мавзолея. Для обеспечения конфиденциальности и недопущения попыток помешать эксгумации испанское правительство запретило присутствующим пользоваться телефонами и камерами.

Кроме того, не смотря на правительственный запрет проводить демонстрации, около 400 сторонников испанского диктатора собрались вблизи кладбища и скандировали "Да здравствует Франко!".

Напомним, ранее сообщалось, что украинское Министерство иностранных дел дало разрешение Польше на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Эксгумационные работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.