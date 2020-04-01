В Испании число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

За последние сутки от вируса умерли 864 человека

Испания стала третьей страной после Соединенных Штатов и Италии, которая перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения Испании.

По состоянию на 1 апреля коронавирус обнаружили у 102 136 человек, из них 7 719 - за последние сутки (рост - на 8%).

С начала пандемии коронавируса умерли 9 053 человека (в том числе за сутки - 864), а 22 647 полностью выздоровели (за сутки - 3388 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5872 человека.

Большинство инфицированных находятся в Мадриде (29,9 тыс. человек), Каталонии (20,0 тыс.), Кастилии-Ла-Манча (7,0 тыс. человек), Стране Басков и Кастилии-Леон (по 6,8 тыс. человек).

Напомним, власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19. На две недели закрываются предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.

Ранее от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.