В Испании число смертей от коронавируса перевалило за 12 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число инфицированных возросло за сутки почти на 6 тысяч

В Испании число погибших в результате инфицирования коронавирусом перевалило за 12 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, по данным Минздрава Испании, в стране число смертей за сутки выросло на 674, составив 12,418 умерших. Днем ранее от коронавируса скончались 809 человек.

Также в ведомстве проинформировали, что число зарегистрированных случаев возросло до 130 759 с 124 736 инфицированных.

Напомним, ранее Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом. Италия раньше была эпицентром пандемии в Европе.

РБК-Украина также писало, что в Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд. При этом общее число заболевших составляет 91 714 человек.

Кроме этого, в Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимациях с начала пандемии. Впервые зафиксирован спад на 74 пациента.

Также сообщалось, что Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19. Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля.

Отметим, во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек.