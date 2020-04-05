ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании число смертей от коронавируса перевалило за 12 тысяч

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 14:57
В Испании число смертей от коронавируса перевалило за 12 тысяч
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число инфицированных возросло за сутки почти на 6 тысяч

В Испании число погибших в результате инфицирования коронавирусом перевалило за 12 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, по данным Минздрава Испании, в стране число смертей за сутки выросло на 674, составив 12,418 умерших. Днем ранее от коронавируса скончались 809 человек.

Также в ведомстве проинформировали, что число зарегистрированных случаев возросло до 130 759 с 124 736 инфицированных.

Напомним, ранее Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом. Италия раньше была эпицентром пандемии в Европе.

РБК-Украина также писало, что в Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд. При этом общее число заболевших составляет 91 714 человек.

Кроме этого, в Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимациях с начала пандемии. Впервые зафиксирован спад на 74 пациента.

Также сообщалось, что Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19. Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля.

Отметим, во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек.

В Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь