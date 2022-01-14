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В Испании бустерные прививки от COVID будут делать всем взрослым

Автор: Анна Полисученко

В Испании откроют программу бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, кому исполнилось 18 лет, заявили в правительстве. Также в стране ограничат цены на быстрые тесты на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что интервал между получением последней дозы COVID-вакцины и ревакцинацией будет сокращен до пяти с шести месяцев.

В декабре в Испании периодически не хватало тестов на антиген на фоне внезапного всплеска спроса из-за высокой трансмиссивности штамма коронавируса Омикрон.

Министр добавила, что с этой субботы тесты на антигены будут продаваться населению максимум за 2,94 евро, что приблизит цены к уровню других европейских стран.

Ранее мы писали, что в Испании одобрили вакцинацию детей от COVID.

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Испания