В Испании будут вести учет тех, кто откажется от вакцинации против COVID-19

Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)

В Испании представили обновленную стратегию вакцинации против коронавируса. Согласно документу все граждане, которые отказались от вакцинации, будут поставлены на учет.

Об этом сообщает El Mundo.

Реестр тех, кто отказался от вакцинации, будет вести Министерство здравоохранения Испании. При этом сама вакцинация против COVID-19 будет добровольной в стране.

Ожидается, что в Испании утвердят вакцину против коронавируса компании Pfizer и BioNTech 27 декабря. На первом этапе вакцинация будет проводиться гражданам из группы риска, медицинскому персоналу и сотрудникам домов престарелых.

Также, согласно обновленной стратегии, в Испании планируют проводить вакцинацию тем, кто уже переболел COVID-19.

Напомним, сегодня в Европейском союзе одобрили использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech.

Также РБК-Украина писало, что кроме как в Великобритании новый вид коронавируса выявили в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 является более заразным. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны усилить контроль.