В Испании автомобиль въехал в посетителей бара: есть пострадавшие

Автомобиль врезался в посетителей бара на курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье. Травмы получили не менее 9 человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express .

Отмечается, что наезд совершил 30-летний гражданин Испании. Полиция уже задержала его. По словам одного из очевидцев, машина ехала очень быстро, когда врезалась в террасу бара.

В соцсетях опубликованы видео с места происшествия. На кадрах видно, как очевидцы помогают пострадавшим, которые находились на террасе бара. Полиция оцепила место инцидента.

В результате наезда автомобиля пять человек доставлены в больницу Коста-дель-Соль. Одна из пострадавших получила серьезные травмы.

Бар находится на улице Avenida Miguel Cano, возле места, где туристы начинают конные экскурсии по городу.

JUST IN - Chaos as car plows into crowd of people at terrace bar in Marbella, Spain.@disclosetv pic.twitter.com/O7k5IKAQqR — MICHAEL CHAPMAN (@barneygizmo) July 19, 2021