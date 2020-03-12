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В Испании более 80 человек умерли от коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 16:33
В Испании более 80 человек умерли от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В Испании за последние сутки практически вдвое возросло количество летальных случаев и зафиксировано почти три тысячи случаи коронавируса

В Испании 84 человека умерли от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в стране по состоянию на четверг подтверждено 2968 случаи заражения коронавирусом.

"В Испании в течение последних суток практически удвоилось число лиц, умерших в результате заражения коронавирусом и от вызванных им осложнений, в стране зафиксировано 84 летальные случаи в результате заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отметим, это самый высокий показатель в Европе после Италии.

Напомним, что диагностировали коронавирус в Испании у министра по вопросам равенства Ирене Монтеро. После положительного результата Монтеро на вирус проверят всех членов испанского правительства.

Также на карантин отправился компаньон Монтеро - лидер радикальной левой партии "Подемос" и вице-президент правительства Пабло Иглесиас. Результатов тестов еще нет.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у члена Конгресса Испании и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита.

Как сообщало РБК-Украина, ранее было подтверждено 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом и тогда было 55 летальных случаев.

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