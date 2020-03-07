В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Исландии объявили чрезвычайное положение после того, как двое человек заразились коронавирусом COVID-19 на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iceland Monitor.

6 марта в Исландии подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев составило 43. Двое из них заразились в Исландии. Это первый случай заражения вирусом на территории страны, все остальные - зафиксированы у тех, кто побывал в Италии и Австрии.

"В свете этой информации ... в настоящее время планируется поднять уровень готовности Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями до чрезвычайного состояния", - заявил главный эпидемиолог Исландии Орольфур Гуднасон.

Чрезвычайное положение серьезным образом не повлияет на общественность.

"Запрет на публичные собрания, вероятно, является одним из самых эффективных инструментов, которые мы имеем в нашем арсенале, чтобы замедлить распространение вируса, и мы должны применять его правильно и максимально эффективно ",- заявил главный суперинтендант Видир Рейниссон.

Напомним, по состоянию на 6 марта, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. При этом большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Ранее в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.